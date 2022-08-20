Буэнос-Айрес, , 04:43 — REGNUM Акция протеста, на которой были устроены символические «похороны зарплаты», прошла в аргентинской столице Буэнос-Айресе. Об этом сообщает агентство Reuters.

Буэнос-Айрес Luis Argerich

Некоторые демонстранты были одеты в черные траурные одежды и несли венки с цветами. Другие участники процессии в Буэнос-Айресе пронесли гигантский гроб.

На плакатах, которые держали в руках протестующие были надписи «Зарплата умерла», а также: «Покойся с миром, минимальная заработная плата». Один из участников акции нес «клиническую историю» зарплаты в Аргентине — диаграмму, на которой показано, как инфляция обесценила доходы жителей страны.

Шествие прошло по главным улицам города и завершилось возле Президентского дворца.

Как сообщало ИА REGNUM 17 августа в центре Буэнос-Айреса прошла демонстрация с требованием повышения уровня оплаты труда и пособий по безработице.

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