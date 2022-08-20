Мехико, 20 августа, 2022, 04:17 — ИА Регнум. Власти Мексики выпустили предупреждение для районов у побережья Мексиканского залива из-за формирования тропического шторма, который должен приблизиться к территории страны в ближайшее время. Об этом сообщается на сайте мексиканского правительства.

Nasa.gov Шторм

Национальный центр по ураганам США (NHC) обнаружил в Мексиканском заливе сильные устойчивые ветры, скорость которых достигает 55 км/ч и которые, как ожидается, перерастут в тропический шторм.

Он формируется в районе, расположенном в 640 км к юго-востоку от устья реки Рио-Гранде, по которой проходит граница США и Мексики. Штормовое предупреждение также выпущено для ряда округов американского штата Техас.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа в Австрии пять человек погибли после падения деревьев, из-за ударившего по разным частям страны урагана.