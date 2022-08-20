Мадрид, 20 августа, 2022, 04:14 — ИА Регнум. Испания, которая считалась одним из самых верных союзников Украины, отказалась поставлять Киеву военную помощь. Об этом 19 августа пишет аналитик Хорхе Гонсалес-Галларса в статье для издания Newsweek.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Как отметил автор публикации, премьер-министр Испании Педро Санчес входе своего визита на Украину весной обещал киевскому режиму масштабную военную помощь, но в итоге сотрудничество между двумя странами не прошло проверку временем.

«Испания — аванпост НАТО, находящийся вдалеке от конфликта — овладела искусством дипломатии: щедро обещать и мало выполнять. Кому нужны враги с такими союзниками?» —Задаёт риторический вопрос аналитик.

Гонсалес-Голларса напомнил, что Испания передала в качестве военной помощи украинским властям несколько единиц легкой артиллерии, одну эвакуационную бронемашину и небольшое количество противотанковых средств. Кроме этого, Мадрид обещал передать Киеву тяжёлое вооружение, включая несколько десятков немецких танков Leopard 2A4. Однако, как уточняет аналитик, спустя два месяца Испания полностью отозвала своё предложение, ссылаясь на ужасное техническое состояние танков.

Аналитик указывает, что подобная политика Испании привела к потере веры в неё среди украинцев. Гонсалес-Галларса рассказал также об обещании испанских властей поставить киевскому режиму 20 бронированных M113. Эта новость была встречена на Украине без энтузиазма, поскольку выяснилось, что М113 — это машина, выпущенная в 70-х годах, таких в Испании насчитывается около тысячи и большую часть из них планировалось списать.

Аналитик делает вывод, что позиция властей Испании, которые на словах осуждают российскую спецоперацию на Украине и готовы оказать содействие Киеву, но на деле не стремятся реально помогать, может стать уроком для других западных стран.