Вашингтон, 20 августа, 2022, 03:42 — ИА Регнум. Грузовой автомобиль с цистерной, перевозивший бензин через Йеллоустонский национальный парк, перевернулся, что привело к утечке около 22 тысяч литров топлива. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Pip Wilson Пятно бензина на асфальте

Представители парка рассказали, что водитель грузовика не справился с управлением, когда двигался по шоссе, проходящем через западную сторону объекта. Состояние водителя не уточняется.

Пока известно, попало ли какое-то количество в близлежащие водоемы. Администрация парка перекрыла одну из полос на шоссе, где продолжаются работы по очистке после утечки бензина.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля в охранной зоне национального парка «Хвалынский» в Саратовской области перевернулся грузовик с цистерной. В результате ДТП произошел разлив трех тонн нефтепродуктов.