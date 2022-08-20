Мехико, 20 августа, 2022, 03:37 — ИА Регнум. Бывший генеральный прокурор Мексики Хесус Мурильо Карам был арестован в Мехико в связи с делом о пропаже в 2014 году 43 студентов педагогического колледжа Айотсинапы. Об этом 19 августа сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры страны в Twitter ведомства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Мексика

«Федеральная прокурорская полиция арестовала Хесуса М», — сказано в сообщении.

Местные СМИ подтвердили, что речь идёт о бывшем генпрокуроре Мексики, возглавлявшем ведомство при первом расследовании дела о пропавших студентах. Хесус Мурильо Карам был задержан в районе Мехико Ломас-де-Чапультепек при выходе из дома.

Экс-генпрокурор возглавлял расследование дела о 43 пропавших студентах педколледжа, а позднее опубликовал результаты и выводы в материале под названием «Историческая правда».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что исчезновение 43 студентов педагогического колледжа а имени Рауля Исидро Бургоса в городе Игуала в мексиканском штате Герреро в 2014 году было названо министерством внутренних дел Мексики государственным преступлением. Уточняется, что в опубликованном 19 августа предварительном отчёте МВД сказано о причастности к исчезновению студентов преступной группы Guerreros Unidos («Объединённые воины»), а также сотрудников различных мексиканских государственных учреждений.