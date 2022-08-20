Красноярск, , 03:25 — REGNUM В субботу, 20 августа, в Красноярске облачно с прояснениями, дождь, температура воздуха +14… +16 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Красноярск. Коммунальный мост Андрей Никитин © ИА REGNUM

В 7:00 на Театральной площади было +10 °C, небольшой дождь.

Ночью с 20 на 21 августа ожидается до +10… +12 °C, облачно, небольшой дождь.

Скорость ветра западной четверти 5−10 м/с. Давление — 733 мм рт. ст.

В воскресенье, 21 августа, в Красноярске до +16… +18 °C, облачно, небольшой дождь. Ночью — до +10… +14 °C.

В понедельник, 22 августа, в Красноярске ожидается до +13… +16 °C днём и до +8… +11 °C ночью. Облачно, небольшой дождь.

По данным Среднесибирского УГМС, 20–21 августа в центральных и южных районах Красноярского края в воздухе и на поверхности почвы ночью местами ожидаются заморозки до −2 °C.

20 августа на юге Таймырского муниципального района (МР) местами ожидается сильный северный ветер на порывах до 15−20 м/с.

В Туруханском, центральных и южных районах Красноярского края местами сохранится высокая пожарная опасность IV класса.

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