Буэнос-Айрес, 20 августа, 2022, 03:08 — ИА Регнум. Один человек погиб, шестеро получили ранения в результате нападения экс-кадета военного лицея на своих бывших сокурсников в Аргентине. Об этом 19 августа сообщил телеканал TN.

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Инцидент произошёл днём в аргентинской провинции Санта-Фе. По предварительной информации, кадеты военного училища возвращались домой на автобусе, водитель остановился возле булочной и часть учащихся вместе с водителем вышли из автобуса.

Нападавший, 19-летний молодой человек, вооружённый ножом, сначала атаковал водителя и нанёс ему смертельное ранение, а затем напал на бывших сокурсников. Затем нападавший попытался скрыться с места происшествия на другом автобусе, но был задержан сотрудниками полиции.

В результате атаки злоумышленника погиб водитель автобуса, шестеро кадетов были госпитализирован, опасности для их жизни нет. Предполагается, что причиной нападения могла быть месть, так как задержанный был незадолго до инцидента отчислен из военного училища за плохое поведение. Расследование обстоятельств произошедшего продолжается.

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