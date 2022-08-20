Мальмё, Швеция, , 02:41 — REGNUM По меньшей мере один человек погиб в результате стрельбы в городе Мальмё на юге Швеции, передал телеканал TV4 со ссылкой на полицию.

Стрельба Niels Noordhoek

Инцидент произошел в торговом центре Emporia. В результате происшествия также пострадал еще один человек.

Полицейские арестовали подростка, которого подозревают в совершении преступления. Правоохранительные органы полагают, что случившееся связано с противостоянием банд.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 августа произошла стрельба в аэропорту австралийской столицы Канберры. Подозреваемого удалось задержать.