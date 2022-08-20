Подгорица, , 02:30 — REGNUM Вотум недоверия правительству Черногории во главе с Дританом Абазовичем вынесли депутаты Скупщины (парламента) республики. Прямая трансляция заседания велась 19 августа на сайте заксобрания.

Черногория Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Голосование инициировала Демократическая партия социалистов (ДПС) Мило Джукановича (бывшая правящая) совместно с партиями-союзниками. Даниел Живкович из ДПС уточнил, что рассмотрение вопроса о доверии правительству поддержали 68 из 81 депутата парламента. Обсуждение ошибок и достижений правительства продолжалось 12 часов, само голосование состоялось после полуночи 20 августа.

Правительству Абазовича указали на невыполнение за 100 дней обязательств по ускорению интеграции в ЕС. Премьер в ответ пояснил, что реальными причинами вынесения вотума недоверия стало подписание Основополагающего договора с Сербской православной церковью (СПЦ), противником которого является Джуканович, а также борьба с коррупцией и криминалом, близкими ДПС.

«За недоверие 43-му правительству Черногории проголосовали 50 депутатов, одна воздержалась. Тем самым кабмин потерял доверие, заседание завершено», — огласил президиум результаты.

Кабинет министров Черногории будет исполнять свои обязанности до избрания нового состава правительства.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Черногории Мило Джуканович инициировал принятие закона о свободе вероисповедания, который был направлен против интересов Сербской православной церкви в этой стране. Это вызвало массовые и длительные протесты населения, а на очередных выборах в августе 2020 года ДПС не набрала достаточное количество голосов, чтобы оформить правительство.

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