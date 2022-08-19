Подгорица, 20 августа, 2022, 02:30 — ИА Регнум. Вотум недоверия правительству Черногории во главе с Дританом Абазовичем вынесли депутаты Скупщины (парламента) республики. Прямая трансляция заседания велась 19 августа на сайте заксобрания.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Черногория

Голосование инициировала Демократическая партия социалистов (ДПС) Мило Джукановича (бывшая правящая) совместно с партиями-союзниками. Даниел Живкович из ДПС уточнил, что рассмотрение вопроса о доверии правительству поддержали 68 из 81 депутата парламента. Обсуждение ошибок и достижений правительства продолжалось 12 часов, само голосование состоялось после полуночи 20 августа.

Правительству Абазовича указали на невыполнение за 100 дней обязательств по ускорению интеграции в ЕС. Премьер в ответ пояснил, что реальными причинами вынесения вотума недоверия стало подписание Основополагающего договора с Сербской православной церковью (СПЦ), противником которого является Джуканович, а также борьба с коррупцией и криминалом, близкими ДПС.

«За недоверие 43-му правительству Черногории проголосовали 50 депутатов, одна воздержалась. Тем самым кабмин потерял доверие, заседание завершено», — огласил президиум результаты.

Кабинет министров Черногории будет исполнять свои обязанности до избрания нового состава правительства.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Черногории Мило Джуканович инициировал принятие закона о свободе вероисповедания, который был направлен против интересов Сербской православной церкви в этой стране. Это вызвало массовые и длительные протесты населения, а на очередных выборах в августе 2020 года ДПС не набрала достаточное количество голосов, чтобы оформить правительство.