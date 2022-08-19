Могадишо, 20 августа, 2022, 02:25 — ИА Регнум. По меньшей мере три взрыва произошли в сомалийской столице Могадишо недалеко от отеля Hayat, сообщило издание Goobjoog.

Цитата из х/ф «Забриски пойнт». Реж. Микеланджело Антониони. 1970. США, Италия Взрыв

После взрывов в районе KM4, где находится заведение, началась стрельба. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа в Сомали боевики из террористической группировки «аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) напали на военную базу в регионе Хиран и убили двоих военнослужащих. Еще трое бойцов сомалийской армии получили ранения.