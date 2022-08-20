Лиссабон, , 02:12 — REGNUM Власти Португалии выступают против запрета на въезд российских туристов в страны Евросоюза. Об этом со ссылкой на официального представителя португальского МИД 19 августа сообщает газета ECO.

Флаг Португалии

МИД Португалии «Португалия считает, что основной целью режима санкций должно быть наказание российской «военной машины», а не российского народа».

В ответе ведомства на запрос издания также отмечается, что Португалия примет участие в обсуждении введения визовых ограничений против граждан РФ на неформальной встрече глав МИД ЕС, которая пройдёт в Праге 30–31 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель Еврокомиссии Анита Хиппер 18 августа заявила, что страны — члены Европейского союза, которые ранее уже ввели ограничения на выдачу шенгенских виз гражданам России, не собираются полностью переставать их выдавать.