Лиссабон, 20 августа 2022, 02:12 — REGNUM Власти Португалии выступают против запрета на въезд российских туристов в страны Евросоюза. Об этом со ссылкой на официального представителя португальского МИД 19 августа сообщает газета ECO.
В ответе ведомства на запрос издания также отмечается, что Португалия примет участие в обсуждении введения визовых ограничений против граждан РФ на неформальной встрече глав МИД ЕС, которая пройдёт в Праге 30–31 августа.
Как сообщало ИА REGNUM, представитель Еврокомиссии Анита Хиппер 18 августа заявила, что страны — члены Европейского союза, которые ранее уже ввели ограничения на выдачу шенгенских виз гражданам России, не собираются полностью переставать их выдавать.