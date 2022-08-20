Оттава, , 02:04 — REGNUM Канада в краткосрочной перспективе не сможет оказать существенную помощь ЕС с поставками газа, заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо 19 августа на пресс-конференции.

Европа мерзнет Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

Глава правительства решил не уточнять, чем в действительности Оттава могла бы поддержать европейские страны. Трюдо отметил, что собирается обсуждать указанный вопрос в ходе встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем, который вскоре должен посетить Канаду.

Премьер-министр добавил, что его переговоры с главой немецкого правительства должны быть посвящены «краткосрочным вызовам и вариантам ответа на эти вызовы».

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа ЕС объявил об утверждении плана на будущую зиму по снижению на 15% потребления газа для стран объединения.

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