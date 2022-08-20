20 августа 2022 | Время чтения 2 мин

Светлана Рыбина, , 08:37 — REGNUM Заявление губернатора Севастополя Михаила Развожаева о том, что системы противовоздушной обороны (ПРО) среагировали и поразили, предположительно, беспилотные летательные аппараты, приближавшиеся к городу, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 20 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

По предварительной информации, те хлопки в ночном небе, которые в изрядной степени напугали жителей Севастополя, случились из-за работы систем ПВО. Руководство города призывает граждан сохранять спокойствие, потому что Севастополь — неприступная крепость.

Всё, что могут себе позволить террористы с территории бывшей УССР, так это заслать своих диверсантов поближе к Севастополю, чтобы запустить маленький дрон, который, конечно же, может представлять угрозу населению. Но даже такие аппараты с лёгкостью выявляют наши военные и оперативно уничтожают, не давая преступникам осуществить подготовленный ими теракт.

«Местных этим не запугать! Нацисты зря стараются», — пишет Ameli K.

«ПВО работает! Ребята молодцы! Свою работу знают. Так держать!» — написал Юрий К.

Многие пользователи отметили, что российская военная машина не только сокрушает врага своей мощью, но и способна дать обеспечить гражданскому населению безопасное существование. Случай в Севастополе наглядно показывает, что даже мелкие БПЛА — новшества, с которыми столкнулись Вооружённые силы России, с лёгкостью ликвидируются.

Операция Z Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Да всё там нормуль. У меня в Севастополе друзья живут. Звонил специально, интересовался. Говорят, ПВО отработали, в городе тихо, ничего никуда не попало», — написал Андрей К.

Некоторые комментаторы уверены, что киевский неонацистский режим пытается совершить мелкие пакости на территории Крыма, чтобы доказать свою состоятельность перед западными кураторами.

«Судя по всему, Киев, на фоне абсолютных поражений, решил ну хоть как-то подбодрить своё население, рассказав им об «успешных» обстрелах Крыма. Вот только Зеленский и его команда, очевидно, не догадались, что в Крыму стоят российские системы ПВО, которые только и ждут целей для отработки», — подметил Никита С.

Часть людей уверена, что Киеву не удастся прорвать оборону Крыма, но нацисты, которым ничего не остаётся, кроме как питать себя бессмысленными надеждами, будут и дальше пытаться укусить русского медведя.

«Жалкая попытка [киевского режима] нанести удары по Крыму с помощью беспилотников. Наши военные уже подготовились к таким провокациям и работают по киевским дронам. Не получилось у нацистов создать красивую картинку, будто бы они наносят удары по полуострову», — считает Марат Н.

Ряд пользователей указывает на то, что настал момент, чтобы нанести удар по центрам принятия решения на территории бывшей УССР, заставив киевский неонацистский режим умерить пыл и перестать тревожить сон жителям Крыма и Севастополя.

«Не стоит ли в ответ на это проверить системы ПВО, к примеру, Киева? Ну раз уж они решили своих «птичек» на Крым послать. А то всё отбиваемся да отбиваемся. Самим пора бы уже удары конкретные нанести», — поделился своим мнением Иван Е.

Напомним, 19 августа губернатор Севастополя Михаил Развожаев написал в своём Telegram-канале о том, что системы противовоздушной обороны среагировали и поразили, предположительно, беспилотные летательные аппараты, приближавшиеся к городу.