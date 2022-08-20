Мелитополь, Бывш. УССР, , 01:58 — REGNUM Удар ракетами по городу Мелитополю попытались нанести украинские боевики, сработала система противовоздушной обороны. Об этом 20 августа сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своём телеграм-канале.

Мелитополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

«В результате работы российских комплексов воздушной противоракетной обороны в районе Мелитополя были сбиты две ракеты, выпущенные боевиками ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры и жилым районам города», — написал Рогов.

Очевидцы уточнили, что прогремело два взрыва, в небе можно разглядеть след от ракет ПВО.

Украинские боевики регулярно наносят ракетные удары по освобождённой территории Запорожской области, пытаясь помешать налаживанию мирной жизни в регионе.

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