Мелитополь, 20 августа, 2022, 01:58 — ИА Регнум. Удар ракетами по городу Мелитополю попытались нанести украинские боевики, сработала система противовоздушной обороны. Об этом 20 августа сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своём телеграм-канале.

Александр Полегенько ИА REGNUM Мелитополь

«В результате работы российских комплексов воздушной противоракетной обороны в районе Мелитополя были сбиты две ракеты, выпущенные боевиками ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры и жилым районам города», — написал Рогов.

Очевидцы уточнили, что прогремело два взрыва, в небе можно разглядеть след от ракет ПВО.

Украинские боевики регулярно наносят ракетные удары по освобождённой территории Запорожской области, пытаясь помешать налаживанию мирной жизни в регионе.