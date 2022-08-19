Вашингтон, 20 августа, 2022, 01:44 — ИА Регнум. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s Global Ratings (S& P) повысило долгосрочный рейтинг бывшей УССР в иностранной валюте с уровня «SD» до «CCC+», сообщается на сайте организации.

eflon Standard & Poor’s

При этом был также повышен краткосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте — с уровня «SD» до «C».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее S& P и другое рейтинговое агентство Fitch Ratings понизили долгосрочные рейтинги бывшей УССР в иностранной валюте до «RD» (ограниченный дефолт) и «SD» (выборочный дефолт) соответственно. Организации увидели дефолт в попытках киевского режима реструктуризовать свой долг. 18 августа Fitch отменило свое решение и вернуло рейтинг «CC» (дефолт вероятен).