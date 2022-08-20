Стамбул, Турция, , 01:39 — REGNUM Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле 19 августа одобрил отправку 20 августа двух судов с продовольствием из портов, расположенных на временно оккупированной нацистским киевским режимом территории бывшей УССР. Об этом говорится в заявлении СКЦ.

Порт Черноморск ночью Seaport.com.ua

СКЦ «Судно Zumrut Ana отправится из Черноморска в Венецию в Италии с грузом 6,3 тыс. тонн подсолнечного масла. Судно Ocean отправится из Черноморска в Мармару в Турции с грузом 25 тыс. тонн пшеницы».

По информации СКЦ, его инспекторы 19 августа проверили четыре судна, покинувшие порты бывшей УССР с продовольствием на борту. Также была проведена инспекция двух судов, следующих под погрузку в Черноморск и Одессу.

За период с 1 по 19 августа вывоз продовольствия с временно оккупированной нацистами территории бывшей УССР составил 656 349 тонн.