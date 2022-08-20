Киев, , 01:36 — REGNUM Перебои в работе газопровода «Северный поток — 1» предложил компенсировать другими способами оператор ГТС Украины (ОГТСУ). Об этом 19 августа сообщается в пресс-релизе ОГТСУ.

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В частности, оператор напомнил о наличии транзитных коридоров, альтернативных основному маршруту поставок газа.

«Принимая во внимание регулярные перебои в работе «Северного потока — 1» в течение последних месяцев, а также объявленную остановку этого маршрута в конце августа, напоминаем вам о наличии альтернативных транзитных коридоров через Украину и Польшу», — поясняется в заявлении оператора.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что компания «Газпром» приостановит транспортировку газа по газопроводу «Северный поток — 1» на трое суток для проведения техобслуживания газоперекачивающего агрегата Trent 60. Компания уточнила, что агрегат необходимо осматривать каждые тысячу часов работы на предмет неполадок и проводить техобслуживание.

Также сообщалось, что после новости о приостановке газопровода «Северный поток» биржевая цена на газ в Европе поднялась выше $2700 за тысячу кубометров.

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