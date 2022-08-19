Литва, 20 июня, 2012, 14:02 — ИА Регнум. Президент Литвы Даля Грибаускайте сегодня, 20 июня, принимает участие во всемирной конференции ООН по устойчивому развитию "Рио+20" в Бразилии, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы государства.

Глава Литвы на пленарной сессии выступит с речью и по приглашению президента Бразилии Дилмы Руссефф будет председателем во время одной из четырех дискуссий высокого уровня ООН, на которой представители из 70 стран мира обсудят вопросы согласования экономического роста и охраны окружающей среды.

Конференция ООН по устойчивому развитию - один из крупнейших всемирных форумов, на котором главы государств и правительств разных стран, представители неправительственных организаций занимаются поиском решений в области сохранения окружающей среды без замедления роста мировой экономики. Кроме того, на конференции будут обсуждаться вопросы развития зеленой экономики и повышения эффективности деятельности и реформирования структур ООН, ответственных за устойчивое развитие.

"Сегодня мы вместе несем ответственность за то, в каком мире будут жить наши дети. Производство и рост потребления истощают природные ресурсы планеты. В условиях усиления глобализации проблемы отдельных регионов мира становятся глобальными, и они нуждаются в глобальных решениях. Роль ООН в поиске этих решений является очень важной", - сказала глава страны.

По словам президента, во время дискуссий в рамках конференции будут обсуждаться актуальные для Литвы темы: обеспечение эффективности энергетики, поощрение цивилизованного обращения с отходами и развития возобновляемых источников энергии, важность инноваций.

Литва вместе с другими странами - членами ЕС будет добиваться реализации основных интересов Евросоюза , таких как поощрение перехода к зеленой экономике, проведение реформ институциональной структуры устойчивого развития, принятие плана действий по зеленой экономике, в котором были бы определены конкретные цели и действия на международном уровне, согласование целей устойчивого развития с Целями развития тысячелетия ООН, укрепление органов ООН, ответственных за устойчивое развитие.

Конференция ООН "Рио+20" - это четвертая всемирная конференция на высшем уровне по вопросам устойчивого развития и охраны окружающей среды. В 1972 году в Стокгольме состоялась первая конференция ООН по проблемам окружающей среды человека. Затем конференции ООН прошли в Рио-де-Жанейро в 1992 г. и в Йоханнесбурге в 2002 г.