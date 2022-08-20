20 августа 2022 | Время чтения 2 мин

Тимур Кондратьев, , 08:35 — REGNUM Плановая приостановка транспортировки газа по трубопроводу «Северный поток», которая продлится с 31 августа по 2 сентября 2022 года, вызвала бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 20 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Поставка газа Иван Шилов © ИА REGNUM

Ремонтные мероприятия на газопроводе «Северный поток» осуществляются уже не первый раз и грозят повторяться, потому что злополучная турбина, предназначенная для перекачки газа по этому пути, так и не пересекла российскую границу, оставшись на территории Германии из-за санкций против России.

Стоит учитывать, что Германия находится в крайне неприятном положении, ведь, как утверждают её власти, накопленного газа хватит лишь на два с половиной месяца удовлетворения всех потребностей ФРГ. Поэтому немцы пытаются всеми силами и в кратчайший период закачать как можно больше газа в свои хранилища, а перебои с поставками угрожают республике энергетической катастрофой.

«А у Газпрома тамада хороший и конкурсы интересные», — шутит Rurik V.

Многие пользователи подозревают, что плановое техобслуживание может затянуться в связи с тем, что без необходимой для полноценной работы газопровода турбины вся система начинает работать на износ.

«Может, и дольше ремонт протянется. Какая-нибудь очередная деталь под санкциями окажется, и работа встанет», — пишет Любовь К.

«Ой, чует моё сердце, что во время обслуживания турбины будут найдены дефекты, требующие починки на заводе в Канаде», — пугает власти Евросоюза Fedor N.

Некоторые комментаторы отмечают, что жители Германии и так уже вынуждены испытывать на себе неприятные последствия нехватки газа, а такие «техобслуживания» могут привести к ещё более суровым испытаниям.

«Три дня простоя «Северного потока» равноценно трём дням без душа для европейцев», — написал Олег Б.

Газопровод «Северный поток» Официальный сайт ПАО «Газпром»

Часть людей полагает, что Европу от вируса русофобии может излечить только оздоровительное голодание и холодные процедуры, к коим та же Германия вот уже совсем скоро подберётся.

«Я надеюсь, что всё больше и больше людей начнут задумываться об ужасно нелогичных санкционных решениях», — указывает Никита Т.

«Бюргеры, вы так и будут терпеть своё правительство? Долой Шольца, да здравствуют партнёрские отношения с Россией! Запускайте уже «Северный поток — 2», — призывает Гриша И.

Нашлись и те, кто уверены, что вне зависимости от того, что будет с Европой, Россия уже давно имеет альтернативные рынки сбыта, так что наша страна надёжно защищена от экономических ненастий.

«А тем временем Китай и Индия выкупили весь уголь у России, от которого отказалась Европа. Очевидно, что и нефть с газом найдут себе покупателя в Азии», — отметил Евгений К.

«Удивительно, но Европу настиг цугцванг. Теперь, что бы они там ни делали, Россия оказывается в дамках. Работает газопровод — деньги поступают в российский бюджет по большим ценникам. Газопровод не работает — деньги поступают в бюджет по космическим ценам, нивелируя мельчающие объёмы поставок», — поделился своим мнением Александр П.

Напомним, 19 августа в официальном Telegram-канале Газпрома была опубликована информация, согласно которой транспортировка газа по трубопроводу «Северный поток» будет приостановлена с 31 августа по 2 сентября 2022 года, чтобы провести плановое техобслуживание.