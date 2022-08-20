Вашингтон, , 09:40 — REGNUM Студия Sony разрабатывает киноадаптацию видеоигры Days Gone. Об этом написало издание Deadline.

Цитата из видеоигры Days Gone

Как сообщил источник, сценарий для будущей ленты напишет Шелдон Тернер («Люди Икс: Первый класс»), а главную роль в ней исполнит Сэм Хьюэн. Дата выхода фильма пока что не раскрывается.

Напомним, действие Days Gone разворачивается через несколько лет после разрушительной глобальной пандемии, а в центре сюжета оказывается байкер Дикон Сент-Джон, который борется за выживание. Выход видеоигры состоялся в 2019 году.

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