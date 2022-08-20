Москва, , 09:39 — REGNUM Известная актриса и телеведущая Лариса Гузеева прокомментировала своё назначение на роль ведущей в телешоу «Голос 60+». Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Лариса Гузеева Кадр из интервью для интернет-шоу «Скажи Гордеевой»

«Мне тоже многое в себе не нравится. Честно. Я знаю, сколько мне лет, и даже видела себя голую перед зеркалом. Не мучьте себя, и я ваше присутствие в своей жизни отменяю. А я останусь со своими прекрасными подписчиками», — написала Гузеева. Стоит отметить, что телеведущая будет работать на «Голос 60+», как минимум, один сезон.

Ранее о работе Ларисы Гузеевой в телешоу «Голос 60+» высказалась её коллега по «Давай поженимся!» Роза Сябитова. По мнению Сябитовой, не стоит сравнивать Гузееву с предыдущим ведущим передачи Дмитрием Нагиевым, поскольку это «бессмысленно».

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