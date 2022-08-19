Вашингтон, 20 августа, 2022, 01:12 — ИА Регнум. США ведут разработку собственного гиперзвукового оружия, а также средств борьбы против таких видов вооружений. Об этом заявила первый заместитель главы Пентагона Кэтлин Хикс, сообщили в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

Она не стала уточнять детали работ по созданию гиперзвуковых вооружений, но отметила, что американские разработчики достигли «многообещающего продвижения» в указанном направлении.

Хикс добавила, что США имеют собственные «отличающиеся от российских или китайских» концепции по поводу того, как эффективно использовать подобное оружие.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня агентство Bloomberg распространило информацию о том, что в американском штате Гавайи прошли испытания гиперзвуковой ракеты, которые закончились неудачно.