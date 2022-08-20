Вашингтон, 20 августа, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Американский актёр Элайджа Вуд планирует сыграть во втором сезоне сериала «Шершни». Об этом сообщило издание Deadline.

Цитата из интервью для GQ Элайджа Вуд

По данным источника, в предстоящем сезоне Вуд исполнит роль детектива, который решит противостоять собственной коллеге Мисти (Кристина Риччи). Также в шоу снимутся Мелани Лински, Тони Сайпресс, Элла Пернелл, Софи Нелисс, Джасмин Савой Браун, Лорен Эмброуз, Софи Тэтчер и другие.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, к касту второго сезона «Шершней» присоединилась Лорен Эмброуз. В продолжении шоу Эмброуз исполнит роль взрослой Ванессы Палмер — одной из выживших после авиакатастрофы спортсменок.