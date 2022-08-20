20 августа 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили слова секретаря Совета безопасности Российской Федерации о том, что Запад продолжает готовиться к военному конфликту с Россией.

Артур Савин, , 08:31 — REGNUM Заявление секретаря Совета безопасности Российской Федерации Николая Патрушева заявил о том, что Запад не прекращает готовиться к открытому вооруженному противостоянию с Россией, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 20 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Схватка России и Запада Иван Шилов © ИА REGNUM

К такому выводу секретарь СБ пришёл, наблюдая за событиями, развернувшимися на территории бывшей УССР. Своей поддержкой киевского неонацистского режима, финансовыми подачками и поставками вооружения страны Запада прямо намекают России, что ведут с ней конкретную такую войну, но пока что с помощью чужих рук.

Патрушев уверен, что настанет момент, когда Запад захочет лично вцепиться в горло Российской Федерации и активно к этому готовится. Доказательствами этого являются доктринальные документы, закреплённые в 2022 году на саммите НАТО в Мадриде. Множество пользователей оказалось солидарно с мнением секретаря СБ РФ, но среди граждан возник спор на тему того, что же стало причиной «слабости» России, которая уже долгие годы искушает коллективный Запад и вызывает желание нас растерзать.

«Так и у нас есть возможность готовиться к большой войне. Если хочешь мира, готовься к войне. Убрав военную подготовку в школах, мы сами подложили мину под себя, стали жертвой евроинтеграции. Надо сделать выводы и двигаться быстрее врага, ибо нас приговорили к смерти. Только вперёд!» — написал Бардин А.

Некоторые комментаторы считают, что Россия недостаточно военизировалась, снизив градус милитаризма как в общественной жизни, так в информационном поле. Кто-то уверен, что школа перестала производить на свет сознательного гражданина, готового встать на защиту своей Родины.

Николай Патрушев Kremlin.ru

«Самое главное — нам пора перестать строить какие-либо иллюзии в отношении Запада. Следует чётко и уверенно следовать по своему пути. Хватит оглядывать на всех и вся!» — призывает Александр Б.

«Мы упустили главное — воспитание молодёжи, патриотическое воспитание. В то время как одни сражаются и умирают, другие готовы продать за «Айфон» свою Родину. Вопиющий недавний случай в московской электричке — «свора» молодых подонков, увидев нашивку ДНР на рукаве парня, приехавшего с Донбасса с нашим военкором, стали глумиться и выкрикивать матерные кричалки. Навальнята никуда не делись, и большая ошибка — не обращать на них внимания. Из числа таких враги и вербуют диверсантов», — предупреждает Людмила А.

Часть людей пришла к выводу, что основой проблемой, лёгшей в основу той ситуации, в которой оказалась Россия, стала невероятная очарованность нашей элиты западным способом существования. Выбор между первородством и чечевичной похлёбкой и стал, считают граждане, источником всех распрей внутри России, что делает нас слабыми и менее защищёнными от внешней агрессии.

«Пока российская элита не осознает наконец, что дружбы с Западом больше никогда не будет и что все эти Урганты, Галкины и прочие Макаревичи будут служить любой власти, будь она даже нацистская, мы никогда не сможем состязаться с Западом. Если вспомнить, что творили те же США во время маккартизма, то массовые репрессии в СССР покажутся любому детским лепетом. Они это делали, потому что поняли, что появился конкурент, который может лишить их возможности стать гегемонами. С крушением Советского Союза они добились своей мечты. Теперь они вцепились в неё мёртвой хваткой и задушат любого, кто покусится. А Россия, между прочим, конкретно так покусилась. Обратной дороги нет. Пора определяться», — указывает Арсений В.

Напомним, 19 августа секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев заявил на 17-й ежегодной встрече секретарей совбезов стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) о том, что Запад не прекращает готовиться к открытому вооруженному противостоянию с Россией.