Нью-Йорк, США, , 00:57 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 19 августа — последнего рабочего дня недели — снижением.

Уолл-стрит Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 292,30 пункта (0,86%), до уровня 33 706,74 пункта. S& P 500 подешевел на 55,26 пункта (1,29%), до уровня 4228,48 пункта. Nasdaq к завершению дня опустился на 260,13 пункта (2,01%), до уровня 12 705,22 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $0,53 (0,59%), до уровня $89,97 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 18 августа умеренным ростом.

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