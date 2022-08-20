Вашингтон, 20 августа, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Известный продюсер Джерри Брукхаймер рассказал о работе над фильмом «Сокровища нации 3». Об этом сообщил портал Comicbook 19 августа.

nicolas genin Николас Кейдж

По словам Брукхаймера, в настоящий момент разрабатывается сценарий для картины, после чего его отправят Николасу Кейджу: «Надеюсь, ему понравится, но сценарий и правда отличный. Думаю, отправим ему в ближайшее время». В то же время продюсер не уточнил, в каком статусе может появиться актёр в будущем фильме.

Напомним, в серии фильмов «Сокровища нации» Николас Кейдж исполнял роль охотника за сокровищами Бенджамина Гейтса. Суммарно ленты собрали в мировом прокате $806 млн.