Ереван, , 00:44 — REGNUM Мужчина, ворвавшийся в здание мэрии армянского города Масис был обезврежен сотрудниками правоохранительных органов. Об этом 19 августа сообщил вице-мэр города Норайр Акопян журналистам Sputnik Армения.

Армения Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что вооружённый злоумышленник был обезврежен сотрудниками правоохранительных органов. При этом нападавший продолжает оставаться внутри здания мэрии. Информация о возможных пострадавших не поступала.

Операция по обезвреживанию злоумышленника длилась около трёх часов. Известно, что нападавший — 36-летний мужчина, который раньше был членом Совета старейшин Масиса. По предварительным данным, нападавший был пьян. Мэр города Масиса Давид Амбарцумян находлся в отпуске

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в мэрию армянского города Масис, который расположен в 15 километрах от Еревана, ворвался ворвался вооруженный гранатой мужчина.

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