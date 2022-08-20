Москва, 20 августа 2022, 09:37 — REGNUM Известный актёр Сергей Безруков высказался в адрес коллег, покинувших Россию после начала спецоперации. Об этом сообщило издание «Комсомольская правда» 20 августа.

Сергей Безруков
Сергей Безруков
Mil.ru

«Комментировать решение коллег по цеху не мое дело. Это личное дело каждого. Я всегда чувствовал себя на своем месте и никуда уезжать не хотел», — заявил Безруков. Он также добавил, что неоднократно получал предложения о работе за рубежом, однако всё равно остался в России.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Владимир Машков высказался об актёрском таланте Арнольда Шварценеггера. По мнению Машкова, ни один из американских артистов, включая Шварценеггера, не сумеет достойно изобразить русского человека в кино.

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