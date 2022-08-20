Москва, 20 августа, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Известный актёр Сергей Безруков высказался в адрес коллег, покинувших Россию после начала спецоперации. Об этом сообщило издание «Комсомольская правда» 20 августа.

Mil.ru Сергей Безруков

«Комментировать решение коллег по цеху не мое дело. Это личное дело каждого. Я всегда чувствовал себя на своем месте и никуда уезжать не хотел», — заявил Безруков. Он также добавил, что неоднократно получал предложения о работе за рубежом, однако всё равно остался в России.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Владимир Машков высказался об актёрском таланте Арнольда Шварценеггера. По мнению Машкова, ни один из американских артистов, включая Шварценеггера, не сумеет достойно изобразить русского человека в кино.