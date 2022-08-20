Вашингтон, , 00:34 — REGNUM Общая сумма средств, выделенных на оказание Вашингтоном военной помощи Киеву с начала президентства американского лидера Джо Байдена, достигла $10,6 млрд. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает его пресс-служба.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Ранее власти Соединенных Штатов объявили о намерении предоставить киевскому режиму новый пакет военной помощи на сумму $775 млн. Блинкен подчеркнул, что США проложат предоставлять украинским боевикам дополнительные системы и вооружения.

Он также отметил, что помощь «в сфере безопасности» Киеву, кроме американской стороны, оказывают еще около 50 стран из числа союзников и партнеров Вашингтона.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа агентство Reuters распространило информацию о том, что новый пакет военной помощи Соединенных Штатов киевскому режиму включает поставку беспилотников и противоминных автомобилей.

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