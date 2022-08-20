20 августа 2022 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили задержание в Краснодаре подозреваемого в работе на СБУ.

Елизавета Коробова, , 08:24 — REGNUM Сообщение Центра общественных связей Федеральной службы безопасности Российской Федерации о том, что в Краснодаре был пойман с поличным агент СБУ, который сам предложил Киеву свои услуги, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 20 августа в социальной сети «ВКонтакте».

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Сотрудники ФСБ произвели задержание гражданина, который сам вызвался осуществлять сбор и передачу информации сотрудникам спецслужб киевского неонацистского режима. Как стали известно, СБУ даже предоставило задержанному конспиративное имя — Арчи.

Следователям предстоит выяснить, насколько тесно Арчи связан со спецслужбами киевского режима, но уже точно известно, что за оказанные нацистам своих услуг подозреваемый получал денежные средства. Установленные факты тянут на очень тяжёлое уголовное дело по факту государственной измены. Если суд не проявит к Арчи снисхождение, то агент выйдет на свободу только через два десятка лет.

«Самый страшный — это внутренний враг. Будьте бдительнее», — предупреждает Марина П.

Многие пользователи оказались уверены, что Арчи оказался далеко не спонтанным пассажиром краснодарского СИЗО. Судя по всему, сотрудники ФСБ долго наблюдали за деятельностью этого персонажа, собирая доказательства его работы на киевский неонацистский режим, а задержание произошло уже тогда, когда собранной информации точно хватит для того, чтобы посадить его за решётку.

«Видимо, был какой-то видный кадр на примете у спецслужб наших. Не за что по серьёзке ему было вменить, но было понятно, что элемент угрожает безопасности России. Вот он и подтвердил такие опасения», — поделился своим мнением Алексей В.

Некоторые комментаторы отмечают, что работа на террористическое государство, которое установилось на территории б. УССР, не приведёт никого к счастливой и долгой жизни.

Время Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Плохая примета — сотрудничать с УГИЛ* (Террористическое государство Ивано-Франковска и Львова). Все нацисты рано или поздно будут наказаны», — уверен Сергей Г.

«Сотрудничество с врагом, причём нацистским, — это уже какой-то перебор. Ты можешь быть сколько угодно противником нынешней власти, но вставать против всего российского народа, воюющего против нацистской заразы, — себе могилу копать. Что же, он сам выбрал себе такой путь. Пусть теперь им суд займётся. Он у нас гуманный, не то что в Америке», — пишет Михаил К.

Часть людей сетует, что российские власти проявляют слишком много гуманизма по отношению к врагам нашей Родины, ведь куда было бы проще просто снять мораторий на смертную казнь и перестать давать таким преступникам надежду.

«Эх, жаль, что в России мораторий на смертную казнь не отменили», — отметил Иван Г.

«20 лет тюрьмы ему грозит. Это чтобы налогоплательщики такого, как он, в тюрьме содержали? Чтобы такие, как он, спали, жрали, ходили за мой счёт? Нет уж. Предателю, решившему встать на сторону нацистов, должна грозить высшая мера наказания — смертная казнь», — считает «Патриот Р».

Напомним, 19 августа Центр общественных связей Федеральной службы безопасности Российской Федерации сообщил о том, что в Краснодаре был пойман с поличным агент СБУ, который сам предложил Киеву свои услуги.