Рязань, , 23:59 — REGNUM Ситуация с крупными лесными пожарами в Рязанской области остается довольно сложной из-за сильного ветра, пламя находится в 4−6 километрах от посёлка Голованово. Об этом сегодня, 19 августа, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков.

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По словам Малкова, он встретился с жителями поселка ГоловановоКлепиковского района Рязанской области, рядом с которым находится эпицентр крупного природного пожара.

«Ситуация по-прежнему непростая: пламя находится в 4−6 км от населенного пункта… Сохраняются сложные погодные условия: сильный ветер, который часто меняет направление. Это осложняет работу по тушению огня», — написал Малков в своем телеграм-канале.

Также он сообщил, что обсудил с главой администрации Клепиковского района Денисом Ефановым вопросы жизнеобеспечения поселка с учетом режима чрезвычайной ситуации, а также план действий на случай, если придется экстренно эвакуировать население поселка из-за огня.

«Подготовлены дежурные автобусы и места для размещения», — отметил Малков.