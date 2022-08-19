Москва, , 23:45 — REGNUM Из украинских портов с начала августа отправлено 25 судов с более чем 625 тысячами тонн продовольствия. Об этом сообщил 19 августа начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

«С 1 августа из украинских портов вышли 25 сухогрузов (в том числе 18 заблокированных), вывезено 625 050 тонн продовольствия», — сказал он в ходе брифинга.

Представитель Минобороны уточнил, что в состав грузов вошло 487 463 тонны кукурузы, 50 301 тонна муки, 11 000 тонн сои, 13 250 тонн подсолнечного масла, 41 622 тонны пшеницы, 2 914 тонн подсолнечника, 18 500 тонн комбикорма.