Севастополь, 19 августа, 2022, 23:22 — ИА Регнум. Атаки киевских боевиков на Крым — «прощупывание» перед возможным серьезным ударом по случаю своего «дня независимости» (24 августа), написал 19 августа в своем телеграм-канале посол ЛНР в Росси Родион Мирошник.

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Как сообщалось ранее, 19 августа средства ПВЛ отбили атаки ВСУ в Евпатории, Севастополе и в районе Каховской ГЭС.

У обстрелов детского курорта Евпатории есть и еще одна цель, отметил Мирощник:

«Ясен смысл — давить на психику отдыхающим и порождать панику. Сдерживать наше наступление в Донбассе получается уже плохо, а гадить нужно, вдруг отвлекутся. Лечится обычно усилением давления и ликвидацией точек пуска, чтобы было не повадно играть в террористов», — подчеркнул дипломат.