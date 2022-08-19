Масис, , 23:16 — REGNUM Вооруженный гранатой мужчина ворвался в здание мэрии в армянском городе Масис, который расположен в 15 километрах от Еревана. Об этом сегодня, 19 августа, сообщают армянские СМИ.

По предварительным данным, мужчина ворвался в здание мэрии Масиса с гранатой, затем метнул её и открыл беспорядочный огонь.

При этом известно, что мэра Масиса Давида Амбарцумяна в здании не было — он находится в отпуске с сегодняшнего дня.

По неподтвержденным данным, нападавший — 36-летний мужчина, который ранее был членом совета старейшин (городского совета) Масиса.