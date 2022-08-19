Москва, , 23:20 — REGNUM Школьники и студенты в центральных и восточных регионах бывшей УССР не смогут учиться очно: здания учебных заведений заняты боевиками, их складами с боеприпасами.

Окопы ВСУ у жилых домов Северодонецка Никита Третьяков © ИА REGNUM

Об этом 19 августа сообщил журналистам начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев. При этом киевский режим через СМИ транслирует ложь о том, что учиться не дают российские «неизбирательные удары».

Напомним, Минобороны РФ ежедневно сообщает о том, что на временно оккупированной бандеровцами территории боевики размещают ДОТы и в больницах, и в школах, и в жилых домах.

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