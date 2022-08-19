Киров, , 23:10 — REGNUM В Кировской области пострадали два человека в результате столкновения дельтаплана с высоковольтной линией электропередач. Об этом сегодня, 19 августа, сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

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Сообщается, что инцидент имел место около 17:30 по местному времени в районе деревни ДресвяновоКирово-Чепецкого района.

Уточняется, что произошло столкновение мотодельтаплана с высоковольтной линией электропередач. По предварительным данным, пострадали два человека, которые доставлены в Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии в городе Кирове.

Столкновение могло произойти по причине неисправности двигателя дельтаплана. Транспортная прокуратура проводит проверку.