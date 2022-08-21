Москва, 21 августа, 2022, 22:19 — ИА Регнум. Минвостокразвития России объявил о начале приема документов от резидентов территорий опережающего развития (ТОР) для заключения с ними соглашений на получение субсидии из федерального бюджета на развитие инфраструктуры ТОР. Приём заявок для участия в отборе начнётся 22 августа и продлится до 14 сентября. Результаты отбора будут опубликованы не позднее 29 октября 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Минвостокразвития России.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика

«Субсидии выделяют резидентам территорий опережающего развития для возмещения затрат на технологическое присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения, расположенных на ТОР, а также вне территории опережающего развития, но обеспечивающих ее функционирование. На создание, реконструкцию, капитальный ремонт объектов инфраструктуры ТОР. И исполнение судебного решения о выплате возмещения собственнику недвижимого имущества, в отношении которого принято решение об изъятии для государственных нужд», — указано в сообщении.

РанееИА REGNUM сообщало, что территория опережающего развития (ТОР) «Эркээни» в Якутии должна начать свою работу в 2023 году. Глава регионаАйсен Николаев в ходе заседания инвестиционного комитета поручил доработать нормативно-правовую базу и внести документы на осеннюю сессию Госсобрания республики.

Читайте также: Проект ТОР «Эркээни» якутские власти вынашивают несколько десятилетий