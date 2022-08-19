Москва, 20 августа, 2022, 00:12 — ИА Регнум. Объем финансирования программ по развертыванию биологических лабораторий — остается одной из самых дорогих инициатив США на постсоветском пространстве. Об этом в интервью ИА REGNUM рассказал российский эксперт по Туркестану и Афганистану Дмитрий Попов.

U.S. Department of State Флаги США и Узбекистана

Напомним, 19 августа секретарь Совета безопасности России Николай Патрушевзаявил, что «США не намерены обеспечивать открытость и проверяемость своих биологических лабораторий в разных странах». Он отметил, что «имеющихся фактов достаточно для вывода о том, что вблизи российских границ разрабатывали компоненты биологического оружия».

По мнению эксперта, руководство государств, которые согласились разместить на своей территории биолаборатории по программе Пентагона, «недооценили возможные связанные с этим риски — риски превращения своего населения в объект исследований и экспериментов американских военных».

«Могу предположить, что в первую очередь их интересовала возможность получения западного финансирования на модернизацию своих лабораторных мощностей, санитарных и ветеринарных станций. К слову, по объёму финансирования указанная программа была одной из наиболее капиталоёмких инициатив США на постсоветском пространстве. Кроме того, её активно поддерживали в информационном поле многочисленные прозападные эксперты и СМИ, убеждавшие местную общественность в якобы альтруистических мотивах американского правительства», — отметил российский аналитик.

Попов уверен, что «сегодня для многих государств появилась возможность переосмыслить свои подходы к сотрудничеству с Вашингтоном в военно-биологической сфере, принимая во внимание простую истину, что «бесплатный сыр» обычно бывает в «мышеловке».

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