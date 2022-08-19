Москва, 19 августа, 2022, 23:04 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин поблагодарил молодежь страны за активную жизненную позицию. Об этом было сказано в обращении российского лидера по случаю открытия круглогодичного центра знаний «Машук» в Пятигорске.

Kremlin.ru Владимир Путин

Путин отметил, что открытие круглогодичного центра знаний «Машук» имеет важное значение. Это позволит юношам и девушкам из разных регионов России, начинающим специалистам сферы образования и студентам профильных учебных заведенийполучать замечательную возможность не только в рамках всероссийского форума «Машук», но и в другое время обмениваться опытом, завязывать деловые контакты, обсуждать насущные профессиональные проблемы, главные из которых — совершенствование образовательных и информационно-просветительских технологий, гармонизация межкультурного национального диалога в нашей стране.

Проект «Машук» за прошедшие годы вполне доказал свою эффективность и востребованность и поэтому приобрел статус всероссийского молодёжного форума.

Кроме того, в своем обращении Путин высказался о роди молодежу в жизни России.

«Важно, что молодежь стремится в полной мере реализовать свой потенциал и приносить пользу людям. Такая активная жизненная, гражданская позиция достойна уважения и поддержки. Желаю вам успехов и всего самого наилучшего», — подчеркнул президент Путин.