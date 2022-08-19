Донецк, 19 августа, 2022, 23:02 — ИА Регнум. На некоторых участках фронта бандеровские боевики испытывают сильный недостаток снарядов, заявил 19 августа глава ДНР Денис Пушилин в эфире «России 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

Денис Пушилин «Что касается запасов боеприпасов, есть определённый «голод», мы это фиксируем».

Ссылаясь на разведданные, глава республики сказал, что на определённых участках фронта «наши подразделения уже не сталкиваются со столь серьёзным сопротивлением».

Кроме того, артиллерия ВСУ стала наносить удары более точечно.