Вена, 19 августа, 2022, 22:53 — ИА Регнум. Международной агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) ведёт активные консультации со всеми сторонами по поводу отправки миссии на Запорожскую атомную электростанцию как можно скорее. Об этом сегодня, 19 августа, заявил директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Npp.zp.ua Запорожская АЭС

Директор МАГАТЭ вновь заявил, что ситуация на Запорожской атомной электростанции очень серьёзная и потому миссию организации нужно отправить как можно скорее. Миссия МАГАТЭ должна обеспечить физическую и ядерную безопасность на объекте.

Гросси подчеркнул, что МАГАТЭ ведет активные консультации со всеми сторонами относительно своих усилий по скорейшему направлению такой миссии. Также директор МАГАТЭ отметил, что он лично возглавит такую миссию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, постоянный представитель РФ при международных организациях в ВенеМихаил Ульянов заявил, что миссия МАГАТЭ на Запорожскую АЭС может быть направлена уже в начале сентября.

Также сегодня стало известно, что в ходе телефонного разговора российского лидера Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном, лидеры двух стран условились, что миссия МАГАТЭ будет направлена на Запорожскую АЭС через временно оккупированную бандеровским режимом территорию бывшей УССР.