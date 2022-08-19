Наталья Стрельцова, 19 августа 2022, 23:19 — REGNUM 19 августа отмечается Всемирный день фотографии. ГМИИ имени А. С. Пушкина отметил праздник, пригласив желающих принять участие в мастер-классе и создать свою собственную фотограмму.
Фотограмма — это изображение, полученное фотохимическим способом без применения камеры. Первые фотограммы появились в 1802 году. Создателями считают британских изобритателей Томаса Веджвуд и Гемфри Дэви. Известны работы модернистов Ман Рэя и Ласло Махой-Надя. Второй и придумал само название «фотограмма», отметила научный сотрудник отдела фотографии Дарья Панайотти перед мастер-классом.
После теоретической части участники мероприятия прошли в специально оборудованное помещение. Из простых предметов составили композицию, разложив ее на фотобумаге при выключенном свете, кроме специального освещения красным светом. Секундная засветка позволила запечатлеть выложенный силуэт. Изображения на фотобумаге, созданные участниками, прополоскали в специальных лоточках в проявителе, воде и закрепителе. Затем, подсушив, их забрали с собой.
Мастер-классы прошли в небольших группах в Центре эстетического воспитания детей и юношества «Мусейон» по адресу Колымажный переулок, дом 6, стр. 2 бесплатно