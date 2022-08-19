19 августа 2022 | Время чтения 1 мин

Наталья Стрельцова, , 23:19 — REGNUM 19 августа отмечается Всемирный день фотографии. ГМИИ имени А. С. Пушкина отметил праздник, пригласив желающих принять участие в мастер-классе и создать свою собственную фотограмму.

Центре эстетического воспитания детей и юношества «Мусейон» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Фотограмма — это изображение, полученное фотохимическим способом без применения камеры. Первые фотограммы появились в 1802 году. Создателями считают британских изобритателей Томаса Веджвуд и Гемфри Дэви. Известны работы модернистов Ман Рэя и Ласло Махой-Надя. Второй и придумал само название «фотограмма», отметила научный сотрудник отдела фотографии Дарья Панайотти перед мастер-классом.

Научный сотрудник отдела фотографии Дарья Панайотти Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Лекция Дарьи Панайотти рассказывает про историю создания фотограммы Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

После теоретической части участники мероприятия прошли в специально оборудованное помещение. Из простых предметов составили композицию, разложив ее на фотобумаге при выключенном свете, кроме специального освещения красным светом. Секундная засветка позволила запечатлеть выложенный силуэт. Изображения на фотобумаге, созданные участниками, прополоскали в специальных лоточках в проявителе, воде и закрепителе. Затем, подсушив, их забрали с собой.

Участники готовы к выключению освещения Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Мастер-класс создания фотограммы Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Элементы будущей фотограммы Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Элементы будущей фотограммы Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Мастер-класс создания фотограммы Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Процесс проявки фотограммы Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Мастер-класс создания фотограммы Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Мастер-класс создания фотограммы Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Фотограмма Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Фотограмма Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Готовые работы можно взять с собой Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Мастер-классы прошли в небольших группах в Центре эстетического воспитания детей и юношества «Мусейон» по адресу Колымажный переулок, дом 6, стр. 2 бесплатно