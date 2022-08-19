Милан, Италия, , 22:47 — REGNUM Политики, громогласно рассуждающие об опасности «русского вмешательства» в итальянские выборы, не уважают собственных сограждан, заявил 19 августа лидер «Лиги» Маттео Сальвини.

Маттео Сальвини Dario Chiericoni

Жители Италии способны сами решить, за кого им голосовать, и никто им в этом не помешает, полагает политик.

Как сообщалось ранее, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале обрушился с резкой критикой на русофобские выходки западных политиков, которые вредят их собственным странам, а жителям Европы предложил «призвать своих недоумков к ответу».

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Итальянские либеральные политики очень остро отреагировали на высказывания Медведева, которые сочли оскорбительными, также они намекнули, что заместитель главы Совбеза России играет на стороне итальянских правых накануне выборов. Лидер «Лиги» Маттео Сальвини в свою очередь рекомендовал либералам поменьше читать Медведева и побольше думать об экономических проблемах Италии.

19 августа Сальвини заявил, что у него уже «много лет» нет никаких отношений с российскими политиками, и напомнил, что крупные контракты с Россией заключала не «Лига», а как раз либералы.

Досрочные парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.