19 августа 2022 | Время чтения 4 мин

Визит министра внутренних дел Сербии Александра Вулина в Москву в весьма чувствительный политический момент должен создать видимость того, что существует какая-то российско-сербская коалиция, которая помешает реализации плохого для сербов косовского сценария.

Татьяна Стоянович, , 23:56 — REGNUM Анонсированный на 22 августа визит уходящего министра внутренних дел Сербии Александра Вулина в Москву, по всей видимости, имеет две причины: первая обусловлена внешнеполитическими причинами, вторая — внутриполитическими. Такое мнение ИА REGNUM высказал 19 августа профессор международного права Университета в Косовской Митровице Деян Мирович.

Сербия Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, что ранее российское внешнеполитическое ведомство сообщило, что 22 августа в Москве состоятся переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и министра внутренних дел Сербии Александра Вулина. На встрече предполагается обсуждение ряда вопросов российско-сербского сотрудничества, а также обмен мнениями по актуальным и региональным проблемам, уточнил департамент информации и печати МИД России. Всего за день до планируемого визита Вулина в Москву президент Сербии Александр Вучич проведет встречу с представителями косовских сербов, а потом обратится к сербской общественности с заявлением об итогах его переговоров с премьер-министром сепаратистского Косово Альбином Курти в Брюсселе 18 и 19 августа. Ряд сербских порталов уже гадает, не связан ли визит Вулина в Москву с желанием сербских властей обратиться к России за помощью в случае нового возрастания напряжения в Косово и Метохии после переговоров, которые сам Вучич назвал не совсем удачными.

Александр Вулин Ministry of Defence of Serbia

Первая, внешнеполитическая, задача этого визита — скрыть тот факт, что после большого скандала вокруг приезда Сергея Лаврова в Сербию 6 июня его сербский коллега Никола Селакович так и не посетил Россию, хотя он обещал сделать это как только стало известно, что ряд стран не откроет воздушное пространство для российского правительственного самолета, и Лавров не сможет прилететь в Белград, рассказал Мирович.

«Прошло уже более двух месяцев с этого момента, но мы пока не слышали, что Селакович собирается нанести визит в Москву. Вместо него в Москву полетит Вулин, который в уходящем правительстве Сербии выполнял функцию своеобразного пресс-секретаря Александра Вучича, который делает патриотические заявления в нужный момент и в нужном месте. Его поездка должна скрыть тот факт, что Вучич не осмеливается направить в Москву Селаковича, чтобы не разозлить Запад», — полагает сербский юрист.

Никола Селакович Министерство иностранных дел Республики Сербия

Когда речь идет о внутриполитической составляющей предстоящего визита, само нахождение министра Вулина в Москве в весьма чувствительный политический момент должно создать видимость того, что существует какая-то российско-сербская коалиция, которая помешает реализации плохого для сербов косовского сценария, считает эксперт.

Деян Мирович Но в такое может поверить только тот, кто очень слабо знает реальную ситуацию. Если бы Александр Вучич действительно намеревался вступить в какой-то конфликт с сепаратистами в Приштине, подконтрольная ему партия косовских сербов «Сербский список» вышла бы из коалиции с премьер-министром так называемого Косово Альбином Курти. Так что Вучич в очередной раз злоупотребляет российским гостеприимством и использует Вулина как пресс-секретаря, который в Москве будет делать абсолютно нереальные заявления. Сербское общественное мнение, которое настроено пророссийски, благодаря этим заявлениям Вулина подумает, что Вучич планирует предпринять какие-то серьезные шаги для защиты Косово и Метохии.

Александр Вучич European People's Party

Касаясь самих переговоров в Брюсселе, которые начались 18 августа, эксперт заявил, что сербская и албанская стороны ни о чем не договариваются — смысл встречи в том, чтобы США и ЕС очередной раз надавили на президента Сербии, требуя от него выполнить положения Брюссельского соглашения.

«Александр Вучич, собственно, это и делает с 2013 года. Сербия за всё это время так и не добилась и не добьется формирования в Косово Сообщества сербских муниципалитетов. Тем временем албанцы получили даже больше, чем просили. Так что смысл переговоров в Брюсселе в том, чтобы найти способ продавить запрет на использование сербских регистрационных номеров и сербских документов на территории Косово и Метохии. А спектакль с министром Вулиным в Москве, перенос пресс-конференции по итогам переговоров в Брюсселе должны показать, что Александр Вучич не капитулировал перед албанскими сепаратистами и что он не участвует в строительстве косовского лжегосударства. Нет никаких переговоров в Брюсселе. Просто западные партнеры напоминают Вучичу, что его приближенные глубоко утопают в криминале, а их деньги находятся на Западе», — отметил Мирович.

По словам эксперта, главный вопрос в том, почему к Лаврову едет не Селакович, а Вулин.

«Очевидно, что президент Сербии в очередной раз злоупотребляет благосклонностью российского МИДа и министра Сергея Лаврова лично. Почему российская сторона терпит такие выкрутасы Александра Вучича, для меня пока загадка», — подытожил Деян Мирович.