Лондон, 20 августа, 2022, 12:44 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТОЙенс Столтенберг посетит Канаду с 24 по 26 августа, где его будет сопровождать премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Целью генсека НАТО станет обсуждение вопросов в Арктике в условиях изменения климата и военная операция России на территории бывшей УССР. Об этом сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

Столтенберг посетит Кембридж-Бей в штате Нунавут — арктический посёлок, где расположен кампус высокоарктической исследовательской станции. Помимо этого, генсек НАТО отправится на канадскую базу реактивных истребителей в Колд-Лейк, чтобы обсудить планы модернизации NORAD.

«Учитывая местоположение, значительное внимание будет уделено Арктике и тому, как изменение климата влияет на безопасность», — отметил Трюдо.

«В этом году Столтенберг совершил поездки в европейские арктические страны, чтобы продемонстрировать поддержку стремлению Финляндии и Швеции вступить в альянс», — указано в сообщении.

Отметим, что NORAD — объединённая система аэрокосмической обороны США и Канады. Основными задачами являются обеспечение контроля воздушного и околоземного пространства Северной Америки, противовоздушной и противоракетной обороны двух стран, и предупреждения о воздушно-космическом нападении. Система, которой более шести десятилетий, обнаруживает угрозы безопасности в Северной Америке, а ее радар раннего предупреждения для полярного региона датируется концом 1980-х годов.

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РанееИА REGNUM сообщало, что министерство обороны Канады намерено вложить свыше 30 миллионов долларов на системы обнаружения и отслеживания военных угроз со стороны России.

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