Москва, , 22:42 — REGNUM Около 30 авиарейсов задержано или отменено в аэропортах Московского авиационного узла вечером в пятницу, 18 августа. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписания».

Аэропорт «Домодедово» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Согласно онлайн-табло, на текущий момент в аэропорту «Домодедово» отменено три рейса, ещё 12 рейсов задерживается, во «Внуково» отменено три рейса и четыре рейса задержано, в «Шереметьево» задерживается семь рейсов.

В аэропорту «Жуковский» пока все авиарейсы следуют в соответствии с расписанием.