Рим, 19 августа, 2022, 22:40 — ИА Регнум. «Братья Италии» в случае победы на выборах инициируют пересмотр способов расходования кредитов и грантов, получаемых от ЕС на борьбу с последствиями коронакризиса, заявила 19 августа лидер партии Джорджа Мелони.

Quirinale.it Джорджа Мелони

В 2022 году экономические обстоятельства существенно изменились, сейчас стоит думать не об «озеленении» экономики, а об энергокризисе и катастрофической ситуации с засухой, отметила она.

Мелони также заявила, что опасения либералов о возможной потере Италии средств ЕС в случае пересмотра способа расходования этих средств несостоятельны.

Общий объём программы, о которой идет речь — 220 млрд евро.

Досрочные парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.